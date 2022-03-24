За сбитого насмерть байкера водителю в Нижнем Тагиле грозит до 5 лет тюрьмы

За сбитого насмерть байкера водителю в Нижнем Тагиле грозит до 5 лет тюрьмы
За сбитого насмерть байкера водителю в Нижнем Тагиле грозит до 5 лет тюрьмы
Сегодня, 11:40ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Суд над водителем, который насмерть сбил мотоциклиста в центре Нижнего Тагила, начался 23 марта. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Авария случилась 13 августа 2021 года возле ТЦ «Александровский пассаж». 20-летний водитель Ford ехал по проспекту Ленина и во время поворота на парковку не пропустил мотоциклиста. Мужчина скончался на месте. Сам водитель машины отделался переломом ключицы и был доставлен в больницу.

Водитель на данный момент находится под подпиской о невыезде и свою вину полностью признает, сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алиса Мельниченко ТК «Телекон».

Она добавила, что по делу уже проведен ряд экспертиз и допрошены свидетели. Однако пока слушание отложено до 29 марта, так как супруга скончавшегося байкера не пришла на суд.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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