За сбитого насмерть байкера водителю в Нижнем Тагиле грозит до 5 лет тюрьмы

Суд над водителем, который насмерть сбил мотоциклиста в центре Нижнего Тагила, начался 23 марта. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Авария случилась 13 августа 2021 года возле ТЦ «Александровский пассаж». 20-летний водитель Ford ехал по проспекту Ленина и во время поворота на парковку не пропустил мотоциклиста. Мужчина скончался на месте. Сам водитель машины отделался переломом ключицы и был доставлен в больницу. Водитель на данный момент находится под подпиской о невыезде и свою вину полностью признает, сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алиса Мельниченко ТК «Телекон». Она добавила, что по делу уже проведен ряд экспертиз и допрошены свидетели. Однако пока слушание отложено до 29 марта, так как супруга скончавшегося байкера не пришла на суд.

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