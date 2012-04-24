Актеры теперь в кредит - новая школа Никиты Михалкова
Этим летом распахнет свои платные, но, наверняка, красивые двери актерская школа для самых талантливых под руководством Никиты Михалкова. Академия будет создана для желающих повысить свою квалификацию, поэтому благотворительным обучение не будет.
Школа-идиллиябудет лишена парт и прочих ненужных атрибутов:
...Это будетсвоеобразная чайная, где ученики пьют чай, беседуют, а также обучаются такимпредметам, как этика, риторика, репетируют спектакли несколькими составами,посещают мастер-классы рассказывает Никита Сергеевич.
Побывать натаких эксклюзивных чаепитиях сможет далеко не каждый, серьезный отбор пройдуттолько 40 человек. Конкурс будет состоять в следующем: необходимо прислать своиработы, записанные на дисках, а также комментарии своего видения ролей. Нестоит расстраиваться, если желающий не попадет в ряды счастливчиков - имя иработы попадут в базу данных, которая станет крупнейшим актерским агентством.
Как ужеотмечалось, обучение будет платным, но неимущие таланты все же смогут поучитьсяуму-разуму, правда, при условии:
Это дорогоеудовольствие. Но тут смысл не в том: есть деньги - учись, нет денег - неучись. Талантливые артисты смогут обучаться бесплатно, в долг, в их договоребудет прописано, что, трудоустроившись, они вернут нам деньги, потраченные наобучение.
© По материалам КультурМультур