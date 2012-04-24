Актеры теперь в кредит - новая школа Никиты Михалкова

Школа-идиллиябудет лишена парт и прочих ненужных атрибутов:

...Это будетсвоеобразная чайная, где ученики пьют чай, беседуют, а также обучаются такимпредметам, как этика, риторика, репетируют спектакли несколькими составами,посещают мастер-классы рассказывает Никита Сергеевич.

Побывать натаких эксклюзивных чаепитиях сможет далеко не каждый, серьезный отбор пройдуттолько 40 человек. Конкурс будет состоять в следующем: необходимо прислать своиработы, записанные на дисках, а также комментарии своего видения ролей. Нестоит расстраиваться, если желающий не попадет в ряды счастливчиков - имя иработы попадут в базу данных, которая станет крупнейшим актерским агентством.

Как ужеотмечалось, обучение будет платным, но неимущие таланты все же смогут поучитьсяуму-разуму, правда, при условии:

Это дорогоеудовольствие. Но тут смысл не в том: есть деньги - учись, нет денег - неучись. Талантливые артисты смогут обучаться бесплатно, в долг, в их договоребудет прописано, что, трудоустроившись, они вернут нам деньги, потраченные наобучение.