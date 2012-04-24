Chrysler представил концепт городского автомобиля 300 Ruyi
24 апреля 2012, 07:44ОбществоРОман БОТов
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На автосалоне в Пекине Chrysler представил концепт 300 Ruyi - комфортный городской заднеприводной автомобиль с тонированными стеклами, темной отделкой из хрома и 22-дюймовыми легкосплавными дисками. В салоне кресла обтянуты кожей и замшей, а панели украшены черненым хромом. Под капотом концепта размещен 3,6-литровый двигатель V6, развивающий мощность 292 л.
с. и 353 Нм крутящего момента. Он работает в пане с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, на Пекинском автосалоне был представлен концептуальный Jeep Wrangler Dragon, на основе которого, вероятно, будет создана специальная версия модели. Черный автомобиль с золотыми изображениями дракона на кузове получил светодиодные фары и 18-дюймовые колесные диски уникального дизайна. В салоне стоит отметить двуцветную обивку кресел и блестящую черную отделку с золотистыми акцентами.
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