Daimler представил в Пекине новый бренд
24 апреля 2012, 07:47ОбществоРОман БОТов
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На международном мотор-шоу в Пекине состоялась мировая премьера первого автомобиля под брендом Denza, основанным совместными усилиями Daimler и BYD. Отметим, что созданная недавно компания будет специализироваться на выпуске электрических автомобилей. По условиям соглашения между Daimler и BYD, немецкий концерн будет снабжать Denza платформами и системами безопасности, а китайская компания - батареями.
На конвейер показанный на автосалоне концепт-кар обещают поставить в начале 2013 года. Как заявили в Daimler, автомобиль будет выпускаться и продаваться в Китае. Логично, что дизайном хэтчбека занималась китайская сторона. По прогнозам немецкого концерна, в ближайшие несколько лет Китай ждет бум электромобилей. Растущее количество представителей среднего класса, урбанизация и поддержка правительства при покупке «зеленых» авто поспособствуют уходу китайского общества от бензиновых автомобилей, считают в Daimler. Ожидается, что к 2020 году количество электромобилей в Поднебесной увеличится с актуальных 10 000 до 5 000 000 штук.
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