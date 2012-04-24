Daimler представил в Пекине новый бренд

На конвейер показанный на автосалоне концепт-кар обещают поставить в начале 2013 года. Как заявили в Daimler, автомобиль будет выпускаться и продаваться в Китае. Логично, что дизайном хэтчбека занималась китайская сторона. По прогнозам немецкого концерна, в ближайшие несколько лет Китай ждет бум электромобилей. Растущее количество представителей среднего класса, урбанизация и поддержка правительства при покупке «зеленых» авто поспособствуют уходу китайского общества от бензиновых автомобилей, считают в Daimler. Ожидается, что к 2020 году количество электромобилей в Поднебесной увеличится с актуальных 10 000 до 5 000 000 штук.