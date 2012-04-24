ГИБДД просит автолюбителей сообщать о всех неисправностях на дорогах

Соответствующее обращение отдел ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» направил членам общественного движения «Тагил без ям».

Особо ценна информация о пешеходных переходах и участках дорог возле школ.

В сообщении говорится, что вблизи пешеходных переходов необходимообращать внимание на наличие горизонтальной дорожной разметки,исправность наружного освещения (в темное время суток), дорожных знаков исветофоров. Технические средства регулирования (знаки, светофоры)должны быть хорошо видны. Если их закрывают кустарники и ветки деревьев,об этом также следует сообщить в дорожную инспекцию.

На участках дорог возле школ инспекторы ГИБДД призывают обращать внимание на те же факторы и ровность покрытия проезжей части.

Информацию лучше передавать в отделение организации дорожногодвижения по телефону 97-65-71 до 11 часов утра, а также на электронный адрес дорожного надзораdornadzornt@mail.ru.

Сообщить о неисправностях можно и по телефонамдежурной части ОБ ДПС ГИБДД 97-65-60, 25-00-44.