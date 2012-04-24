GM привезла в Пекин концепт Chevrolet EN-V 2.0

В концепте Chevrolet EN-V 2.0 (Electric Networked-Vehicle)идеи предшественника предложены в более практическом виде для использования в реальной жизни, сообщил президент и управляющий директор GM China Group Кевин Уэйл. Сочетание технологий распознавания окружения, беспроводных систем связи и навигации составляет фундамент концепции, элементы которой потенциально могут перерасти в создание новых автомобильных систем, - отметил он. EN-V 2.0 создается на основе модульного принципа, что позволит инженерам разрабатывать как простые автомобили с традиционным управлением, так и более сложные, полностью автономные сетевые модели. Концепция беспроводной коммуникации позволяет водителю и пассажирам во время движения пользоваться социальными сетями. GM рассчитывает использовать прототипы концепт-кара EN-V 2.0 для пилотных исследований, которые будут проводиться в Китае.