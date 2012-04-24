Honda показала в Китае прототип глобального вэна

Говорят, что в его облике следует видеть некий намек на излюбленного местным населением дракона. Начало производства седана (он планируется как семейный автомобиль) запланировано уже на следующий год, однако ни словом о технической его составляющей японцы не обмолвились. Прототип Concept S, элегантный компактвэн, в недалеком будущем станет серийной моделью Honda для зарубежных рынков. Таким образом, не исключено его появление и в России. Известно, что в его конструкции использована гибридная установка, а платформа вэна обеспечивает удовольствие от вождения, как заявляют разработчики. Ее выход на мировой рынок также ожидается в следующем году, но Китай получит Concept S первым. В Honda, к слову, придумали каждому концепту по три определения. В названии Concept C букву С следует понимать, как Cool, Challenge, China – Круто, Вызов, Китай, а Concept S имеет в виду Stylish, Smart и Surprise – Стильный, Умный и Сюрприз.