Jaguar представил в Пекине cамый роскошный XJ и два новых мотора

Кроме того, XJ украшен соответствующими шильдиками. Интерьер новинки подчеркивает ее флагманский статус. Седан в версии Ultimate получил вместо сплошного заднего дивана два независимых кресла с массажем, подогревом и охлаждением, а в разделяющий их центральный тоннель вмонтированы алюминиевый столик, два бокала для шампанского в специальных держателях, а также небольшой холодильник. Кроме того, на центральном тоннеле имеются собственные пульты управления климатом и мультимедийной системой, а в спинки передних кресел интегрированы два планшетных компьютера. Одним из доступных для Jaguar XJ Ultimate двигателей станет новый 340-сильный компрессорный шестицилиндровый мотор объемом 3 литра. Есть у этого мотора и более форсированная версия, развивающая 380 лошадиных сил. Кроме того, на Пекинском автосалоне был анонсирован еще один новый двигатель, двухлитровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, развивающий 240 л.с. и 340 Нм. Ожидается, что он придет на смену трехлитровому атмосфернику на моделях XF и XJ. Оба новых мотора по умолчанию агрегатируются с 8-ступенчатой АКПП и будут доступны на автомобилях 2013 модельного года.