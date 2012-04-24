Lamborghini Urus - самый крутой внедорожник в мире

Но продажа автомобилей подобного типа не пользовалась успехом - она оказалась слишком дорогой, да и рынок был еще не готов к таким автомобилям. Именно поэтому «Ламбо» сделала всего триста LM002. Однако сейчас ситуация совершенно другая. По оценкам маркетологов компании, в настоящий момент в мире есть несколько десятков тысяч потенциальных покупателей внедорожника марки Lamborghini, причем большинство из них живет в странах Ближнего Востока, Китае, США и… России. Да-да, наша страна может стать одним из главных потребителей новой модели. И во многом именно благодаря России, «Ламбо» собирается продавать по 3000 моделей Urus ежегодно. Длина Lamborghini Urus составляет почти пять метров, а ширина - два метра. Таким образом, Lamborghini Urus на 120 мм длиннее и на 16 мм шире такой модели, как, например, BMW X6. Что касается двигателя, то он будет выдавать около 600 л.с. Более точные цифры назовут через несколько лет, когда руководство Lamborghini определится со всеми техническими характеристиками, – пока мы не знаем точный объем силового агрегата и сколько у него будет цилиндров (V10 или V8 с наддувом). По большому счету, пока еще не ясно, и где будет расположен двигатель! Скорее всего, мотор тут будет спереди, но не исключено, что Lamborghini остановится все-таки на традиционной для суперкаров среднемоторной компоновке. «Urus станет третьей моделью в гамме Lamborghini и сможет отлично дополнить нашу линейку спортивных суперкаров, - заявил президент компании Стефан Винкельман. – Внедорожники составляют один из наиболее успешных сегментов рынка во всем мире. И именно Urus станет самым экстремальным внедорожником. Наши исследования показали, что почти у всех обладателей автомобилей марки Lamborghini есть в гараже внедорожник. Но мы пока ничего не можем им предложить». Кроме того, отметим, что Urus станет еще и самым практичным Lamborghini, ведь в его салоне будет место для четырех человек. А это значит, что эту модель можно будет смело использовать в качестве единственной для всей семьи (хотя есть большое сомнение, что Urus будет у кого-то действительно единственной моделью).