Награждение грантополучателей Именного фонда компании «Строительный двор»

21 апреля, в рамках открытия Недели Добра, организованной Благотворительным Фондом Развития Тюмени, прошло награждение победителей конкурса «Именной фонд компании «Строительный двор».

Этот яркий солнечный день, наполненный задорной музыкой, собрал на площади Цветного бульвара немало активных зрителей. Веселые массовые танцы, ростовые куклы, яркие костюмы танцевальных и театральных коллективов. Ведущие начали праздник с церемонии награждения.

Дипломы победителям вручал Заместитель директора компании «Строительный двор», Андрей Арнольдович Кузюков: «Именной фонд компании „Строительный двор“ существует второй год. Приятно осознавать, что популярность нашей программы растет. Все грантополучатели — это общественные организации, небезразличные к судьбе окружающих, готовые отстаивать интересы различных социально-незащищенных групп. Я от лица себя и всей нашей компании хочу выразить уважение и благодарность неравнодушным и социально активным жителям и надеюсь, что помощь „Строительного Двора“ будет ощутимым подспорьем в их добрых делах».