Навальный - единственный из россиян, кто попал в сотню самых влиятельных людей мира по мнению The Time

Навальный обошел всех россиян, став в списке от России единственным представителем. Путин же не попал в сотню. Такое неожиданное решение The Time объяснил тем, что они выбирали людей, чье влияние было положительным и стабильным. Тем самым дав понять всем: Америка на стороне Навального. Причем его попадание в сотню было под грифом «доставил наибольшую головную боль Владимиру Путину». Президент США Барак Обама занимает лишь 21-ю позицию, нынешний президент России Медведев тоже не попал в сотню.

При всем уважении к журналу, подобный рейтинг — это частное мнение редакторов. Причем его даже не назовешь независимым. Как бы ни относились на Западе к фигуре Путина, но «невлиятельным» его никак нельзя назвать. Он контролирует «Газпром» — один из крупнейших мировых поставщиков природного газа, является президентом самой большой страны в мире. С его мнением считаются-таки многие мировые лидеры. Оказывает ли он положительное влияние? В чем-то оказывает, бесспорно. Отрицательное тоже, но это не должно сказываться на его попадании в сотню. Дело не в том, что Путин старается попасть в сотню, как и Медведев, просто нужно понять, где пределы объективности.

Фигуру Навального тоже однозначной не назовешь. «Роспил» на одной чаше весов и участие в Русских маршах на другой. Его не назовешь ни либералом, не левым. Он сам по себе, «глас народа». Опять же да, но русские марши… как в анекдоте: «ложечку мы нашли, но осадочек остался». А что касается влияния, то получается, что оно ограничено лишь «доставлением головной боли Владимиру Путину». Давайте тогда Рашида Нургалиева внесем — сколько головной боли доставило премьеру его ведомство?