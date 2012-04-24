Немцы разработали интеллектуальные шины

«Умные» шины оснащены специальными датчиками, определяющими разные виды дорожного покрытия (например, асфальт или грязь) и погодные условия (дождь или снег). В соответствии с этими данным, автоматически изменяются профиль и протектор покрышки, которые могут подстраиваться под конкретные условия даже во время движения автомобиля. «Все это означает, что ваша машина будет оснащена именно теми шинами, которые необходимы в конкретной ситуации, при этом не придется жертвовать расходом топлива или мучатся из-за лишнего шума — все эти параметры тоже смогут регулироваться автоматически. Водителям больше не придется ломать голову над тем, как подобрать и когда поменять шины. Шины будут думать за них», – заявил Детлеф Ример, возглавляющий группу разработчиков новых покрышек в Университете прикладных наук. Разработка новых покрышек все еще продолжается и сроки возможного их появления на серийных машинах пока не известны. Ранее о разработке «умных» шин объявила компания Pirelli. Она также предложила устанавливать в покрышки электронные чипы, способные распознавать состояние дорожного покрытия, а также измерять его температуру, чтобы определить, является ли дорога мокрой, обледенелой или заснеженной. Эти данные будут передаваться бортовому компьютеру машины, который в соответствии с ними станет менять настройки электроники автомобиля или предупреждать водителя об опасности. Кроме того, аналогичные покрышки разрабатываются и в США. Шины, созданные в американском университете Пардью, способны предупреждать водителя о снижении давления, проколах, «грыжах», порезах, заводских дефектах, нарушении балансировки, неверной установке колеса и даже о его поломках, которые могут произойти в ближайшее время.