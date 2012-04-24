Оригинальные мотоциклы: Bomb Runner от Rough Crafts
24 апреля 2012, 07:42ОбществоРОман БОТов
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Ателье Rough Crafts недавно презентовало новинку - спортстер под красивым названием Bomb Runner. Bomb Runner сделан на базе мотоцикла Harley-Davidson Sportster Forty-Eight 1200 образца 2011 модельного года. И является плодом фантазии г-на Уинстона Е (Winston Yeh).
Заднюю часть по сравнению с оригиналом немного приподняли, благодаря паре более длинных амортизаторов. За счет этого влезла новая выхлопная система формулы 2х1. Стандартный топливный бак, переднюю защиту и еще ряд деталей заменили новыми, собственного производства Rough Crafts. Колесные диски взяли от Roland Sands Design, а тормоза - от Performance Machine. Получился в итоге очень красивый мотоцикл в темной гамме, который сделал бы честь любому европейскому или американскому ателье. Rough Crafts - профессиональное дизайнерское ателье, специализирующееся на кастом байках и графическом дизайне, а также дизайне мебели и уличном искусстве. Находится на Тайване.
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