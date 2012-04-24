Подрядчик сообщил, какие дороги будут ремонтироваться сегодня

На 24 апреля запланирован ямочный ремонт по ул. Тагильской, послебригада перейдет на ул. Фрунзе. Продолжится капитальный ремонт по ул.Пархоменко, текущий – по Уральскому пр.

Ремонт пр. Мира идет полным ходом. На участке от пр. Строителей до ул.Горошникова рабочие будут готовить дорожное покрытие к ремонту, научастке от ул. Победы до ул. Циолковского работает фреза, котораяснимает верхний слой асфальта.

Накануне одна из бригад снята с работ: рабочие начали ремонт без необходимой подготовки к нему дорожного полотна.

Как сообщил Никита Чапурин, ежедневное информационное сотрудничествообщественников и дорожников продолжится, пока будут идти работы - попланам, до сентября.