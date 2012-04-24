Подрядчик сообщил, какие дороги будут ремонтироваться сегодня
24 апреля 2012, 09:48Общество
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«Тагил без ям» наладил сотрудничество с «Тагилдорстроем» - подрядчиком, который руководит ремонтом тагильских дорог. Информация о ремонтных работах на день ежедневно будет поступать председателю движения Никите Чапурину.
На 24 апреля запланирован ямочный ремонт по ул. Тагильской, послебригада перейдет на ул. Фрунзе. Продолжится капитальный ремонт по ул.Пархоменко, текущий – по Уральскому пр.
Ремонт пр. Мира идет полным ходом. На участке от пр. Строителей до ул.Горошникова рабочие будут готовить дорожное покрытие к ремонту, научастке от ул. Победы до ул. Циолковского работает фреза, котораяснимает верхний слой асфальта.
Накануне одна из бригад снята с работ: рабочие начали ремонт без необходимой подготовки к нему дорожного полотна.
Как сообщил Никита Чапурин, ежедневное информационное сотрудничествообщественников и дорожников продолжится, пока будут идти работы - попланам, до сентября.
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