Покупка подержанного автомобиля

Конечно, купить fiat «с нуля» могут желать многие, но зачастую обстоятельства диктуют свои правила, по которым на данный период времени больше чем на подержанный автомобиль , рассчитывать не приходится. Но и здесь не хочется «пролетать», поэтому всегда стоит проблема выбора. Особенно она актуальна перед теми, кто совсем недавно вступил на путь рулевого колеса.

На что следует ориентироваться во время выбора автомобиля:

1. Первым ориентиром обычно выступает год выпуска транспортного средства. Хотя полагаясь на относительную новизну, молодость и соответствие с наличием определенной суммы, многие забывают посмотреть на другие характеристики.

2. Внешний вид. Неопытный глаз, естественно, не увидит, что машина могла быть участником грандиозного ДТП, потом подверглась 70% восстановлению, и от нее просто хотят избавиться. Но вполне доступно заметить обновление окраски всего кузова, что и должно насторожить неопытного водилу.

3. Техническое состояние. Известно, что отличный внешний вид – это еще не весь автомобиль. Здесь главным является силовой агрегат. При осмотре машины продавец обязан произвести запуск двигателя. Даже незначительные перебои в работе, черный или синеватый выхлоп говорит о неисправности данного агрегата, которые могут в скором времени вылиться в неприятный сюрприз. Если же на холостом ходе мотор показывает себя идеально, это не значит, что у вас появились основания дать согласие на покупку этого транспортного средства. Для пущей уверенности необходимо проехать на автомобиле 2-3 километра (обычно покупатель садится на пассажирское сидение возле продавца, который и осуществляет заезд). Все недочеты силового агрегата, работы АКПП или механики выявятся именно в этот момент.

4. Проверка документов. Приобретая peugeot 107 цена которого проходит по параметрам наличного содержания кошелька, следует обратить на год выпуска его ПТС. Если он совпадает с датой выпуска машины или ее покупкой, то беспокойства можно отбросить в сторону. Но если налицо явное несоответствие, то возможно, перед вами кредитный автомобиль, он, скорее всего, находится в залоге в каком-нибудь банке. Лучше всего отказаться от такой покупки.