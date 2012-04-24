Сегодня многие тагильчане отправятся на могилы своих умерших родственников
24 апреля 2012, 13:58Общество
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Сегодня, 24 апреля, Православная церковь празднует Радоницу, в народе Родительский день.
По традиции, Радоница - день особого поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. В этот день принято посещать кладбищеи поминать умерших родственников.
На многих предприятиях и в организациях Нижнего Тагила установлен сокращенный рабочий день, чтобы сотрудники успели съездить на кладбище.
По данным служб такси в Нижнем Тагиле, сегодня на их услуги в городе особо большой спрос. Диспетчеры такси предупреждают тагильчан, что заказывать машину лучше заранее, чтобы сотрудники службы могли распланировать график работы машин и доставить всех клиентов без задержек.
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