Сегодня многие тагильчане отправятся на могилы своих умерших родственников

По традиции, Радоница - день особого поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. В этот день принято посещать кладбищеи поминать умерших родственников.

На многих предприятиях и в организациях Нижнего Тагила установлен сокращенный рабочий день, чтобы сотрудники успели съездить на кладбище.

По данным служб такси в Нижнем Тагиле, сегодня на их услуги в городе особо большой спрос. Диспетчеры такси предупреждают тагильчан, что заказывать машину лучше заранее, чтобы сотрудники службы могли распланировать график работы машин и доставить всех клиентов без задержек.