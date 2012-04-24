Сохраняя ленинские традиции

21 апреля, накануне дня рождения В.И. Ленина комсомольцы г. Нижний Тагил провели субботник в парке имени Бондина.

На следующий день, 22 апреля, комсомольцы приняли участие в ленинских чтениях «Ленин всегда современен» организованных Нижнетагильским горкомом КПРФ. В течение нескольких часов были подняты разные темы: «Ленин и революция», «Что такое Советская власть», «О задачах Ленинского комсомола».

От имени тагильского отделения ЛКСМ выступил заместитель секретаря комсомольской первички «Центральное» Виктор Хомутинников, который напомнил тезисы В.И. Ленина, высказанные на III съезде РКСМ в 1920 году и сопоставил их с настоящим временем. Выступали также член ЛКСМ Михаил Киреев и секретарь п/о «Центральное» Евгений Сапрыкин.

Упомянутые мероприятия – уже далеко не первые на счету первичного отделения «Центральное» ЛКСМ г. Нижнего Тагила. Несмотря на то, что новой комсомольской организации всего несколько месяцев, она уже стала известной в широких молодежных кругах.

В ближайшее время комсомольцы примут участие в праздничном митинге 1 Мая, а также в акции «Лента Знамени Победы» в честь праздника 9 Мая.

Стоит отметить, что 1 Мая состоится вручение 13 комсомольских билетов новому пополнению Ленинского комсомола.