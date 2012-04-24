Среднюю зарплату по Тагилу решили поднять до 45 тысяч рублей
Утверждён состав рабочей группы по улучшению ситуации в Нижнем Тагиле. В нее вошли председатель правительства Свердловской области Владимир Власов, глава Нижнего Тагила Валентина Исаева, и.о. министра промышленности Свердловской области Александр Петров и т.д.
Среди задач, которые поставлены перед рабочей группой, - к 2015 году увеличить среднюю зарплату в Нижнем Тагиле до 45 тысяч рублей.
Предполагается также на базе Горнозаводского управленческого округа сформировать «Горнозаводской административно-промышленный центр» с наделением администрации округа отдельными функциями отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
Напомним, с идеей придать Нижнему Тагилу статус второго административного центра области губернатор Александр Мишарин выступил на выездном заседании правительства области в Нижнем Тагиле 10 апреля. По сути, речь шла о создании в регионе ещё одной столицы.
Это даст городу дополнительные административные возможности, в том числе при формировании бюджета обосновал предложение Александр Мишарин.