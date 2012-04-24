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Среднюю зарплату по Тагилу решили поднять до 45 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Среднюю зарплату по Тагилу решили поднять до 45 тысяч рублей

24 апреля 2012, 12:06ОбществоВалерия Лошкарева
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