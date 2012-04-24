Тагильчане смогут увидеть образцы керамики народов мира

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» открывается выставка «Керамика народов мира», посвященная человеку, бывшему почетным гражданином города Нижний Тагил, - Юрию Мелентьеву. Открытие выставки, которое состоится завтра в 15 часов, посетит также мэр города Валентина Исаева.

По словам организаторов выставки, на ней представлено более 300 экспонатов из 40 стран мира, а также личные вещи Юрия Мелентьева, раскрывающие вклад в развитие культуры России, его творческую и организационную деятельность.

Коллекция «Керамика народов мира», собранная Юрием Серафимовичем, была подарена музею-заповеднику в 1989 году, рассказывают в Отделе информации музея-заповедника. Этот подарок - своего рода признание в любви к родному городу, большой вклад в развитие его культуры.С тех пор коллекция постоянно им пополнялась. После смерти деятеля его вдова Наталия Ивановна передала в дар музею-заповеднику еще некоторые экспонаты из керамики.

Коллекция очень разнообразна, в ней представлены изделия, выполненные современными мастерами, а также экспонаты, представляющие археологическую ценность. Выставлены произведения художественной керамики как известных мастеров (Джумранкулова, Косс-Деньшиной, Зоткина, Егорова), так и произведения неизвестных или малоизвестных авторов.

Экспонаты выставки - игрушки, свистульки, посуда, подсвечники, кувшины, вазочки, панно и изразцы. Предметы выполнены с помощью гончарного круга, ручной формовки и лепки. Представлены практически все технологии обработки глины: чернение, лощение, роспись глазурью, солями, люстрами, эмалями, темперными красками.