Театр им. Вахтангова представит Россию на Всемирном Шекспировском фестивале в Лондоне

Россию на Globe to Globe будет представлять московский Театр Вахтангова со спектаклем «Мера за меру». При этом для Театра Вахтангова это будет первое выступление в Лондоне.

Как рассказал директор шестинедельного театрального марафона Тим Берд, фестиваль «собирался» в единое целое совершенно разными способами. Все зависело от театра, ведь в Лондон едут и классические труппы, и экспериментальные, и с многолетней историей, и совсем молодые. Одним «Глобус» предлагал сделать постановку, у кого-то выбирал уже готовую.

Конечно, найти хорошую постановку Шекспира в России - это не очень сложно. Качество театральных постановок в России удивительное. Мы с Домиником (Дромгулом, художественным директором) поехали в Москву, поговорили с разными театрами, нам показали «Меруза меру», и мы пришли в восторг. Нам пришлось внести несколько изменений, но это только из-за технических требований театра.

Берд поясняет, что с Восточной Европой и некоторыми странами Западной Европы в плане поиска работ было гораздо легче, поскольку там действует репертуарная система. Более того, в этих странах Шекспир весьма популярен, и найти постановки его пьес совсем не сложно.

Сложность с теми, у кого репертуара нет. Ты тогда должен искать, что сейчас идет, что было недавно, договариваться о показах. Другое дело, если ты знаешь какую-то труппу и можешь предложить ей сделать какую-то пьесу. Это все процесс переговоров добавляет директор фестиваля.

Globe to Globe - это смешение классики и эксперимента. Организаторы из Шекспировского театра, который хранит атмосферу старинного театра, участников в художественном самовыражении не ограничивали. Кто-то нашел в Шекспире актуальное отражение своей действительности, например, собравшаяся специально для Globe to Globe труппа самой молодой страны в мире Южного Судана, которая везет в Британию «Цимбелина».

Помимо больших и достаточно известных европейских театров в Лондон приедут Национальный театр Китая, где Шекспир, между тем, не так популярен; Свободный театр Белоруссии, который не имеет своей постоянной площадки и в прошлом году уже был с гастролями в Лондоне. Помимо языка жестов от лондонского театра Deafinitely (название является каламбуром английского "definitely" - "определенно", и "deaf" - "глухой"), Шекспира покажут и на языке хип-хопа. Будут на фестивале и постановки из совершенно неожиданных уголков Африки, из Израиля и Палестины, Афганистана и Прибалтики.

Самое главное, мы не хотели, чтобы люди думали: "О боже, это же «Глобус»! Это такой театр, что мне надо сделать воодушевленное лицо и надеть на себя костюм шекспировского времени. Мы хотим, чтобы театры были самими собой, только немного помнили об особенностях «Глобуса», чтобы они играли так же, как перед своей родной публикой, не помня, что они на гастролях. В этом идея фестиваля поясняет Берд.

Каждый театр даст два представления в Лондоне (Театр Вахтангова - 24 и 25 апреля). Технически каждая постановка будет сопровождаться субтитрами, но не подстрочником, а передающими общий смысл и синопсис.

Все ж таки мы хотим, чтобы публика могла послушать мелодику незнакомого языка, а не чтобы 1,5 тысячи человек синхронно крутили головой, читая титры говорит собеседник агентства.

Специально для Globe to Globe театр провел свое маркетинговое исследование, собрав статистику по национальным общинам в Лондоне. Они должны стать едва ли не основной аудиторией фестиваля, хотя не единственной. Берд объясняет, что театр ждет на фестивале четыре типа публики. Помимо выходцев из стран-участниц это любители международного театра, которые являются постоянными зрителями, например, в театре «Барбикана». На Globe to Globe ходить, наверняка, будут и постоянные посетители самого «Глобуса», и, наконец, те, кому интересен этот конкретный театральный эксперимент.

Какие-то спектакли к фестивалю были основаны на существующих классических переводах Шекспира на национальные языки, что-то было переведено заново, на современный лад. Чтобы фестивальные постановки были единого формата, на всех участников наложили и временные ограничения - постановка должна длиться не более двух часов пяти минут.

Цены на билеты будут начинаться от пяти фунтов стерлингов (порядка 250 рублей), но в год Олимпиады «Глобус» сделает и «олимпийское» предложение - все 37 постановок за 100 фунтов.