В лес – нельзя! В Свердловской области введён особый противопожарный режим

Режим означает запрет на посещение лесов. Как отмечают специалисты, в 90 процентах случаев причиной возгорания является «человеческий» фактор. Уральцы вопреки всем предупреждениям нарушают требования пожарной безопасности: разводят костры, поджигают сухую траву, сжигают мусор в неположенном месте.

Лесная охрана департамента лесного хозяйства активизирует рейдовую работу, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона.