В лес – нельзя! В Свердловской области введён особый противопожарный режим
24 апреля 2012, 18:18ОбществоВалерия Лошкарева
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Он начинается 25 апреля, сообщает департамент информационной политики свердловского губернатора.
Режим означает запрет на посещение лесов. Как отмечают специалисты, в 90 процентах случаев причиной возгорания является «человеческий» фактор. Уральцы вопреки всем предупреждениям нарушают требования пожарной безопасности: разводят костры, поджигают сухую траву, сжигают мусор в неположенном месте.
Лесная охрана департамента лесного хозяйства активизирует рейдовую работу, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона.
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