В связи с майскими праздниками изменится график доставки пенсии
24 апреля 2012, 11:29Общество
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Изменения коснутся только получателей пенсий, проживающих в Дзержинском и Пригородном районах, сообщает нижнетагильское управление Пенсионного фонда.
Специалисты ФГУП «Почта России» доставят пенсии и социальные выплаты:
за 1 мая – 2 числа,
за 9 мая – 7, 8 числа.
Предприятия альтернативной доставки, обслуживающие Ленинский иТагилстроевский районы, выплатят пенсии без изменений в соответствии сграфиком.
Всю необходимую информацию можно получить в Управлении Пенсионногофонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе по адресу: ул.Красноармейская, 7а, тел: 42-03-37. Жители Дзержинского района могутобратиться за консультацией по адресу: ул. Окунева, 22, тел: 33-18-16.
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