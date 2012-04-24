В связи с майскими праздниками изменится график доставки пенсии

Всю необходимую информацию можно получить в Управлении Пенсионногофонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе по адресу: ул.Красноармейская, 7а, тел: 42-03-37. Жители Дзержинского района могутобратиться за консультацией по адресу: ул. Окунева, 22, тел: 33-18-16.