Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Тагиле спортсменов принимают за сектантов: «Зачем они ходят по городу с лыжными палками?» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Тагиле спортсменов принимают за сектантов: «Зачем они ходят по городу с лыжными палками?» (ФОТО)

24 апреля 2012, 16:22ОбществоАлександра Логинова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?