В Тагиле спортсменов принимают за сектантов: «Зачем они ходят по городу с лыжными палками?» (ФОТО)

Оказывается, уже полтора месяца в Нижнем Тагиле проводятся курсы «Триады здоровья», одной из частей которых стали занятия по скандинавской или северной ходьбе, в которой, по мнению специалистов, задействовано максимальное количество, более 90 процентов, мышц.

Скандинавская ходьба является одним из самых щадящих и в то же время действенных способов преодоления малоподвижности. Сейчас все больше людей пересаживаются на автомобили, сидят на работе и лежат дома на диванах по вечерам. Мы предлагаем скандинавскую ходьбу как наиболее дешевый и «гуманный» с точки зрения нагрузок вид спорта. Заниматься ей могут как здоровые люди, так и люди, проходящие реабилитацию после тяжелых заболеваний, таких, как инфаркты и инсульты рассказывает инструктор клуба Здоровья Центра современных технологий омоложения Лариса Цалюк.

В одно занятие по скандинавской ходьбе входит 15 минут разминки и 45 минут активной ходьбы по определенной технологии с применением специальных палок, по виду напоминающих лыжные. Занятия проходят как молодые люди, так и пожилые тагильчане. Например, самой молодой участнице скандинавской пробежки в Нижнем Тагиле 30 лет, самой пожилой – 76, рассказала Лариса.

Что же касается не физического, а психического здоровья, что тут очень важна атмосфера, которая царит у человека на работе. Например, доказано, что кабинеты с перегородками для офиса гораздо лучше влияют на моральное состояние сотрудников компании, чем без них. Это экономит много нервов офисным работникам и позволяет каждому «обитателю» офиса иметь свое обособленное пространство.