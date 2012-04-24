Владимир Познер: во время посещения Екатеринбурга я словно оказался в США
24 апреля 2012, 08:34ОбществоОльга
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сравнил Екатеринбург по энергетике и динамике развития с американским Чикаго.
Отвечая на вопрос о том, какие из его поездок по городам России былисамыми запоминающимися, Владимир Познер выделил Екатеринбург:«Во-первых, город Екатеринбург меня совершенно поразил. Просто мнепоказалось, что я приехал в Чикаго. Такие изменения там, такие зданиястоят, так все строится, такая энергетика там! Я совершенно этого неожидал, это было просто очень сильно!», - сказал телеведущий.
Напомним, последний раз Владимир Познер был в Екатеринбурге в серединемарта 2012 года, презентуя свою книгу «Прощание с иллюзиями».
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