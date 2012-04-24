Владимир Познер: во время посещения Екатеринбурга я словно оказался в США

Отвечая на вопрос о том, какие из его поездок по городам России былисамыми запоминающимися, Владимир Познер выделил Екатеринбург:«Во-первых, город Екатеринбург меня совершенно поразил. Просто мнепоказалось, что я приехал в Чикаго. Такие изменения там, такие зданиястоят, так все строится, такая энергетика там! Я совершенно этого неожидал, это было просто очень сильно!», - сказал телеведущий.