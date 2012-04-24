Зачем страховать "домик в деревне"?

Почему столь немногие россияне страхуют имущество? Исключение представляет лишь автострахование.На наш опрос откликнулось более 100 человек. Оказывается, почти 40% считают это невыгодным: страховую премию (ежегодный взнос) платишь регулярно, а сумма выплаты в случае наступления страхового случая обычно меньше, чем ущерб. Правда, более 20% опрошенных незастрахованных граждан все же считают, что страховаться необходимо, и собираются вскоре это сделать. Примерно столько же не страхуются потому, что по русской привычке полагаются на авось.

На чем основан вывод о том, что страхование невыгодно? Негативный опыт знакомых? Сообщения СМИ? А может, респонденты просто не знают или не задумываются, что такое страхование и зачем оно нужно? Не пытаясь никого агитировать за или против, попробуем просто объяснить в общих чертах, как устроено имущественное страхование и как к нему подходить.

Дача – это не просто домик в деревне. Это и сад-огород, и баня, и беседка, и забор. Все это тоже можно включать в договор, но страхуют в первую очередь сам дом. Заключить договор со страховой компанией может кто угодно, например родственники владельца. Но при наступлении страхового случая выплаты сможет получить только собственник. Это значит, что документы на право владения дачным хозяйством должны быть в порядке, иначе компенсации не видать.

Что в доме подлежит страхованию? Прежде всего сама конструкция: фундамент, каркас, стены, ка- нализация и водопровод. Дополнительно можно застраховать отделку, а также имущество – мебель, технику, оборудование и другие ценности.

Кроме вопроса, что страхуем, надо еще ответить на вопрос: от чего? В основном клиентам предлагается стандартный набор рисков – во главе списка всегда идут пожары разного происхождения: бытовые (непотушенная сигарета, искра из печки, взрыв газового баллона и т. д.) или вызванные стихией (например молнией). Огонь – главный враг дачи, и потому тарифы на деревянные дома выше, чем на каменные (кирпичные, блочные). Далее идут всякие водные бедствия: аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации; наводнения и другие природные катаклизмы. Отдельно прописываются «ударные» воздействия: падение деревьев, столбов и мачт, наезд транспорта и даже падение летательных аппаратов.

Еще один важный раздел в списке рисков «противоправные действия третьих лиц». Это понятие охватывает всякого рода кражи, грабежи, разбой, хулиганство, вандализм. Все перечисленное – вовсе не синонимы, а очень разные виды правонарушений. Обычно риски бывают подробно расписаны не в договоре, а в «Правилах страхования», которые являются неотъемлемой частью договора. Подробно изучите правила до заключения договора во избежание сюрпризов при наступлении страхового события. Бывает, что компенсацию по некоторым страховым программам можно получить, не обращаясь в компетентные органы – достаточно, если представитель страховщика приедет и оценит убытки. Но в случае со всякого рода воровством и хулиганством без заявления в милицию и составления протокола не обойтись.

Все перечисленные риски можно застраховать пакетом, а можно по отдельности.

Следующий вопрос: как оценивается сумма покрытия? Обычно в индивидуальных программах страховщик предлагает максимальную сумму покрытия (страховую сумму) исходя из того, сколько на текущий момент по рыночным ценам будет стоить постройка аналогичного дома в том же месте. От этой суммы с помощью установленных коэффициентов высчитывают ежегодную премию – цена годового полиса. Для примера застраховать дом на 1 млн руб стоит в среднем 6 500 руб. в год.

Сейчас на рынке завоевывают популярность экспресс-программы, которые ограничивают страховую сумму и предлагают облегченную процедуру заключения договора. На практике это означает, что агент никуда не едет, а имущество оценивают со слов хозяев. Иногда требуется фотография постройки.

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