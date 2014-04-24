11-летний тагильчанин создал робота, собирающего ракеты (ФОТО)

Темой Олимпиады этого года стал космос. Ребята из младшей группы занимались моделированием процесса сбора ракет.

Наш земляк – 11-летний Егор занял первое место за создание робота, собирающего ракеты. Кстати, робототехникой он начал заниматься лишь в прошлом году. На фото – запрограммированный робот собирает три части ракеты, а затем транспортирует ее на место запуска и поднимает.

Ребята постарше занимались конструированием робота, который смог бы передвигаться по орбите и собирать по пути космический мусор, а также находить неисправные спутники и перемещать их в специальный космический цех. Жюри отмечали, что задание весьма сложное – до этой Олимпиады никогда не было трасс с движущимися объектами. Подготовка к заданию у ребят заняла более 4-х месяцев.

Фото с сайта 66.ru

И самым старшим ребятам было дано задание – запрограммировать робота, который бы на космической станции правильно устанавливал солнечные панели, а также осуществлял их замену в случае поломки.

На нескольких квадратных метрах ребята смогли совместить конструкции, которые удивили организаторов и судей. При оценке учитывался не масштаб, а принципы программирования и механика.

Один мальчишка предложил интересный проект модернизации скафандра. Его идея позволяет сделать так, чтобы фонари, которые установлены на шлеме скафандра, были не строго зафиксированы, а светили в ту сторону, куда направлен взгляд и ориентирована голова космонавта. Эта идея уникальна – до этого никто и никогда ничего подобного не предлагал. Более того, проект можно уже сейчас брать и реализовывать, он принесет реальную пользу» говорит заведующий лабораторией робототехники и мехатроники УрГПУ и тренер сборной России по робототехнике Олег Горнов, пишет издание 66.ru.

Традиционной темой для мальчишек стала военная техника. Создание образцов военной техники времен Первой мировой войны было по душе ребятам, кто раньше о сложной робототехнике не знал. Передвигались танки, летали самолеты, взрывались мины… Ребята ответственно подошли к выполнению задания и даже пришли в полной военной амуниции. А победители регионального этапа соревнований уже в июне отправятся в Казань на всероссийское состязание, а затем – и на мировое.

Фото с сайта 66.ru

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