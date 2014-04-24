BYD представила модели G5 и Tang в Пекине

Кроссовер Tang является первой моделью компании, в которой реализована данная разработка. Силовая установка автомобиля именуется Tri-Motor и представляет собой двигатель внутреннего сгорания, работающий в связке с двумя электродвигателями. По утверждению разработчиков, новинка способна разогнаться до сотни всего за 4,9 секунды.