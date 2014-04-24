BYD представила модели G5 и Tang в Пекине
24 апреля 2014, 14:56ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Пекинском автосалоне компания BYD продемонстрировала две новинки: компактный седан G5 и кроссовер Tang с гибридной силовой установкой. Также BYD презентовала новую разработку 542 Technology для гибридных автомобилей марки. 5 означает разгон от 0 до 100 км за время около 5 секунд, 4 - полный привод, а 2 подразумевает расход топлива не более 2 литров топлива на первые 100 км.
Кроссовер Tang является первой моделью компании, в которой реализована данная разработка. Силовая установка автомобиля именуется Tri-Motor и представляет собой двигатель внутреннего сгорания, работающий в связке с двумя электродвигателями. По утверждению разработчиков, новинка способна разогнаться до сотни всего за 4,9 секунды.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей