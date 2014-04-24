Четвертый федеральный оператор сотовой связи появился в России

Yota будет предоставлять услуги мобильной связи на базе сетей сотового оператора «МегаФон». Об этом сообщил на пресс-конференции в среду в рамках форума Телеком-2014 генеральный директор Yota Анатолий Сморгонский.

Уже сегодня компания оказывает голосовые услуги в Москве и облати, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но пока только в режиме ограниченной.

Услуги сейчас доступны ограниченному количеству клиентов Yota, которые помогают нам отладить все процессы и дают обратную связь по использованию продукта. В ближайшим будущем мы начнем широкую дистрибуцию SIM-карт цитирует Сморгонского «Лента».