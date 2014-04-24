Четвертый федеральный оператор сотовой связи появился в России
24 апреля 2014, 13:30Обществоpract2@tagilcity.ru
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Yota, ранее предоставлявшая только услуги беспроводного доступа в Интернет по технологии LTE, выходит на рынок сотовых операторов. Первые три цифры нового оператора - «999».
Yota будет предоставлять услуги мобильной связи на базе сетей сотового оператора «МегаФон». Об этом сообщил на пресс-конференции в среду в рамках форума Телеком-2014 генеральный директор Yota Анатолий Сморгонский.
Уже сегодня компания оказывает голосовые услуги в Москве и облати, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но пока только в режиме ограниченной.
Услуги сейчас доступны ограниченному количеству клиентов Yota, которые помогают нам отладить все процессы и дают обратную связь по использованию продукта. В ближайшим будущем мы начнем широкую дистрибуцию SIM-карт цитирует Сморгонского «Лента».
В планах нового сотового оператора в ближайшие пять лет подключить около десяти миллионов мобильных абонентов.
© Ридус
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