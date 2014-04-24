Египет с 1 мая повышает стоимость туристических виз на $5. Как сообщил в среду министр туризма АРЕ Хишам Зазу, туристам отныне придется заплатить за въезд в страну не $15, как ранее, а $20. Впрочем, убежден он, это повышение не является существенным и не должно отразиться на потоке туристов. Корр. ИТАР-ТАСС Дина Пьяных.

Данная мера не стала неожиданностью. Еще год назад египетские власти объявили о планах повысить с 1 ноября стоимость въезда в страну с $15 до $25 с тем, чтобы «унифицировать всю систему выдачи виз в египетских консульствах за рубежом и непосредственно на границе по прибытии в страну».

На границе по прилету туристу достаточно приобрести марку за $15 без каких-либо дополнительных бумаг, и, чтобы ликвидировать это несоответствие и привести всю визовую систему к общему виду, было принято решение повсеместно унифицировать визовый сбор пояснил тогда корр. ИТАР-ТАСС министр.

Однако в ноябре цена визы так и не изменилась, а все процедуры, связанные с повышением стоимости въездных виз были перенесены на май 2014 года. В конечном итоге, виза обойдется туристам дороже не на $10 долларов, как планировалось изначально, а лишь на $5.

В любом случае, наши визы по-прежнему остаются одними из самых дешевых в мире считает Хишам Зазу.