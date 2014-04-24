И снова дума против мэрии: тагильские депутаты приняли решение о корректировке бюджета (ФОТО)

Официальным основанием уменьшения объемов доходной и расходной частей горбюджета стало соответствующее постановление правительства Свердловской области. Согласно ранее утвержденным параметрам, планировалось, что на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных загородных лагерей отдыха для детей, как того требуют положения санитарного законодательства и пожарной безопасности, Нижний Тагил получит за счет средств областного бюджета 14,74 млн. рублей. Еще столько же на условиях обязательного софинансирования город предусмотрел в расходной части местного бюджета.

Кроме расходов на ремонт детских оздоровительных учреждений в сумме 3,53 млн. руб., на 144 тысячи рублей уменьшены таким же образом и областные субсидии на ремонт иных учреждений образования, и еще на 50 тыс. руб. - по статье «приобретение автобусов для подвоза учащихся и оснащение этой техники аппаратурой спутниковой навигации», отметил в своем докладе начальник городского финуправления Алексей Бурдилов.

А между тем произведенная корректировка – не единственная угроза изменений параметров бюджета города в меньшую сторону.

Ситуация такова, что в очень обозримом будущем доходная часть бюджета может сократиться еще на 100 миллионов рублей. Уточню, еще в марте текущего года Счетная палата представила в думу заключение о несоответствии утвержденных параметров главного финансового документа в связи с выявленными фактами наличия так называемых неподтвержденных доходов в сумме 104 миллиона рублей. Эти средства были заложены в бюджет 2014 года с учетом гарантийных обязательств областного центра - принять участие в софинансировании некоторых городских программ. Однако после появления соответствующих постановлений профильных министерств официального подтверждения взятых регионом обязательств не поступило. В итоге мы имеем доходы, которых нет. То есть на 4 миллиона мы корректировку сегодня произвели, осталось еще на 100 рассказал временно исполняющий обязанности председателя думской комиссии по бюджету и экономической политике Вячеслав Горячкин.

По словам депутата, факт не подтвержденных ничем доходов не отрицают и главные специалисты финуправления мэрии. Однако выводы пока делать рано, дополнил господин Горячкин, так как есть предположение, что при корректировке областного бюджета, намеченной по итогам работы региона в первом полугодии 2014 года, интересы Нижнего Тагила будут учтены. В противном случае муниципалитету придется изыскивать дополнительные источники собственных доходов, что в условиях и параметрах горбюджета, утвержденного с дефицитом средств в 773 миллиона рублей, маловероятно.

Еще 150 миллионов рублей муниципалитет рискует потерять в сборах по земельному налогу. Напомним, не так давно корпорация «НПК Уралвагонзавод» в судебном порядке добилась пересмотра в меньшую сторону кадастровой стоимости земельных участков, занимаемых предприятием на территории Нижнего Тагила.

Не без доли критики в адрес городских чиновников депутаты утвердили и предлагаемое мэрией перераспределение бюджетных средств в пользу созданного в марте нового муниципального бюджетного учреждения «Центр обслуживания зданий и помещений». Цена вопроса – 168 миллионов рублей. Новое МБУ создано, резюмирует текст официального постановления главы города, «в целях обеспечения надлежащей эксплуатации и обслуживания недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности».

Ранее утверждалось, что этими же вопросами будет заниматься единственная в городе муниципальная управляющая компания (ГУК). «К сожалению, такая схема, по которой ГУК может работать, признана неэффективной. Практика 2013 года показала, что эта управляющая компания не всегда в рамках разумных расценок на обслуживание помещений бюджетных учреждений в состоянии выигрывать конкурсы на проведение тех или иных работ», - пояснил днем раньше, на заседании профильной комиссии гордумы начальник финуправления Алексей Бурдилов. «А вы просчитали все риски по созданию этого центра. Или надо будет еще третью контору создавать?», - парировал в ответ председатель комиссии депутат Анатолий Галахов.

В итоге депутаты и чиновники все-таки пришли к единому мнению: обслуживанием жилых домов, от которых отказались частные УК, будет заниматься муниципальная компания, а в сферу аналогичной деятельности МБУ попадут местные социальные учреждения (больницы, садики и т.д.). По другой информации, на новое учреждение будут возложены и обязанности по ремонту и содержанию детских лагерей загородного отдыха.

И, наконец, по-своему спорным оказался и вопрос, обсуждаемый сегодня на заседании гордумы, о предоставлении субсидий местным предприятиям, содержащим на своем балансе бани общего пользования. В прошлом году город на эти цели выделил 4 миллиона рублей, а предприниматели в свою очередь предоставляли малообеспеченным категориям населения льготы по оплате при посещении бань. Срок соответствующего нормативного акта утратил силу в конце 2013 г. С учетом дефицита бюджетных средств к восстановлению «банных» льгот решено вернуться во втором полугодии.