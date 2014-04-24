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И снова дума против мэрии: тагильские депутаты приняли решение о корректировке бюджета (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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И снова дума против мэрии: тагильские депутаты приняли решение о корректировке бюджета (ФОТО)

24 апреля 2014, 17:35ОбществоCorey
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