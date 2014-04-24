Игорные компании «скинулись» на крымский «Лас-Вегас»

Денег бюджета в игорной зоне в Крыму будет мало. Инвестируют в проект крупные игорные компании, которые уже собрали 1,5 млрд долларов, необходимых для строительства аналога «Вегаса».

Сообщается, что игорная зона в Крыму обеспечит работой порядка 10 тысяч человек. Построена она будет либо на южном берегу республики, либо между Алуштой и Ялтой. Напомним, согласно российскому законодательству, игорная зона должна находиться на определенном расстоянии от населенных пунктов.

По данным Самоила Биндера, заместителя исполнительного директора Российской ассоциации развития игорного бизнеса, денег, собранных к настоящему моменту, мало. Скорее всего, понадобятся гораздо большие суммы, хотя бы потому, что придется прокладывать коммуникации и развивать в регионе инфраструктуру.