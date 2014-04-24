Кого страхуем?

Никто не сможет защитить вас от неприятностей, ход которых не удается предвидеть, но страховая компания позволит вам быть всегда финансово готовым к любым из возможных поворотов судьбы. Именно поэтому наша статья посвящена обзору наиболее популярных видов страховки, которые вы можете приобрести для себя и членов своей семьи.

Наиболее популярными программами являются программы страхования здоровья и жизни. Их востребованность легко объясняется высокой стоимостью качественных медицинских услуг, а также ростом распространения самых разнообразных заболеваний, требующих длительной госпитализации. Многие справедливо находят, что выплачивать определенную сумму, которая не будет сильно бить по карману, выгоднее, чем однажды получить на руки огромный счет за лечение и быть вынужденным влезать в долги.

Вторыми по популярности идут детские накопительные страховые взносы, с одним из вариантов такого пакета можно ознакомиться на https://www.metlife.ru/ru/individual/products/life-insurance/junior/. Они являются своего рода депозитом на сверхвыгодных условиях. Взносы, которые вы делаете, не сгорают в случае, если за установленный период не было необходимости обращаться к врачу. Они возвращаются вам с приростом небольшого процента после окончания программы страхования.

Говоря о пенсионном страховании, отметим, что не слишком высокая продолжительность жизни в нашей стране делает такие пакеты не очень востребованными, но они, несомненно, выгодны, если страховые взносы за родителей делают дети. По достижении пенсионного возраста застрахованные лица конца своей жизни они будут получать ежемесячные выплаты, что является неплохим подспорьем ввиду низких государственных пенсионных выплат.