«МегаДиск»: облачное хранилище с бесплатным интернет-трафиком

«МегаФон» объявляет о запуске в коммерческую эксплуатацию сервиса «МегаДиск». Это облачное хранилище, которое позволяет объединить файлы на рабочем и домашнем компьютере, планшете и смартфоне в единое пространство. Трафик, используемый абонентом «МегаФона» для доступа к своим файлам на «МегаДиске» через мобильный интернет, не тарифицируется. Таким образом, можно настроить автоматическую синхронизацию всех файлов на смартфоне с облачным хранилищем и не беспокоиться о том, как это скажется на счете.

Сервис «МегаДиск» был запущен в октябре 2013 года в тестовом режиме. На этот период пользователям предоставлялось 10 Гб для хранения файлов абсолютно бесплатно. Теперь, после запуска в коммерческую эксплуатацию, каждому абоненту при регистрации в сервисе выделяется бесплатно 2 Гб в хранилище, а при превышении этого объема каждый дополнительный гигабайт обойдется всего в 30 копеек в сутки. При этом если пользователь уменьшит объем хранимых данных обратно до 2 Гб, то снова использует сервис бесплатно. Абоненты, которым требуется много места, смогут приобрести специальный пакет: на 50 Гб или 100 Гб. Стоимость пакетов – 150 и 300 руб. в месяц соответственно.

«Мы постарались сделать сервис максимально удобным для наших абонентов. Бесплатный трафик и возможность докупать только необходимый объем, не переплачивая за целый пакет, - выгодно отличают «МегаДиск» от существующих на рынке продуктов. В дальнейшем, оценив работу услуги и потребности пользователей, мы планируем расширять возможности «МегаДиска», - отметил Антон Салов, директор по облачным сервисам компании