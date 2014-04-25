Новый Volkswagen Passat сфотографировали без камуфляжа

Единственная отличие китайского Magotan от европейского Passat – колесная база азиатской версии больше на 100 миллиметров. На фотографиях это можно заметить по увеличенной задней двери. Изменения же в дизайне модели будут аналогичными и для КНР, и для Европы.

Судя по снимкам, «Пассат» следующего поколения получит светодиодную светотехнику и другую радиаторную решетку. Кроме того, переделают бамперы и добавят декоративные накладки на патрубки выхлопной системы.

В интерьере изменений меньше: слегка поменялись руль, передняя и приборная панели. Стрелочные часы на передней панели по сравнению с машиной предыдущего поколения переместились чуть выше, ближе к лобовому стеклу.

Следующий «Пассат» будет построен на модульной платформе MQB, которая в «компактной» конфигурации уже используется для семейств Volkswagen Golf, Audi A3, Skoda Octavia и Seat Leon. По предварительным данным, колесная база европейской версии новинки по сравнению с предшественником увеличится на 90 миллиметров (до 2,8 метра), задний диван седана станет просторнее, а багажник вместительнее.

Ожидается, что в линейку агрегатов войдут бензиновые и дизельные моторы мощностью от 110 до 279 лошадиных сил. Кроме того, у нового «Пассата» появится версия с гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 1,4-литровый 200-сильный бензиновый двигатель и электромотор. Не исключается и появление «заряженной» версии с двигателем V6, мощность которого превысит 300 лошадиных сил.