Новый Volkswagen Passat сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении китайского издания CarNewsChina оказались фотографии модели Volkswagen Magotan следующего поколения – так на местном рынке называется длиннобазная версия Passat. Машина на новых снимках, в отличие от предыдущих, представлена без камуфляжа.
Единственная отличие китайского Magotan от европейского Passat – колесная база азиатской версии больше на 100 миллиметров. На фотографиях это можно заметить по увеличенной задней двери. Изменения же в дизайне модели будут аналогичными и для КНР, и для Европы.
Судя по снимкам, «Пассат» следующего поколения получит светодиодную светотехнику и другую радиаторную решетку. Кроме того, переделают бамперы и добавят декоративные накладки на патрубки выхлопной системы.
В интерьере изменений меньше: слегка поменялись руль, передняя и приборная панели. Стрелочные часы на передней панели по сравнению с машиной предыдущего поколения переместились чуть выше, ближе к лобовому стеклу.
Следующий «Пассат» будет построен на модульной платформе MQB, которая в «компактной» конфигурации уже используется для семейств Volkswagen Golf, Audi A3, Skoda Octavia и Seat Leon. По предварительным данным, колесная база европейской версии новинки по сравнению с предшественником увеличится на 90 миллиметров (до 2,8 метра), задний диван седана станет просторнее, а багажник вместительнее.
Ожидается, что в линейку агрегатов войдут бензиновые и дизельные моторы мощностью от 110 до 279 лошадиных сил. Кроме того, у нового «Пассата» появится версия с гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 1,4-литровый 200-сильный бензиновый двигатель и электромотор. Не исключается и появление «заряженной» версии с двигателем V6, мощность которого превысит 300 лошадиных сил.
Мировая премьера Volkswagen Passat следующего поколения должна пройти в октябре на Парижском автосалоне. В Китае новинка будет стоить от 200 до 350 тысяч юаней (от 32 до 56 тысяч долларов).