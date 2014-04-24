Обновленный Mitsubishi Pajero Sport теперь доступен в России
24 апреля 2014, 14:58ОбществоРОман БОТов
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На российском рынке стартовали продажи обновленного Mtsubishi Pajero Sport, сборка которого налажена на заводе в Калуге. Изменений в автомобиле можно отметить немного: появилась новая аудиосистема, поменялась центральная консоль и слегка изменился набор в комплектациях.
Pajero Sport, по-прежнему, устанавливаются два варианта двигателей: дизельный 2,2 литра (178 л.с.) и 3,0-литровый бензиновый (220 л.с.). Цены за внедорожник начинаются с отметки 1 399 000 рублей. Топовый вариант с 3,0 -литровый мотором и автоматической КПП стоит уже 1 489 990 рублей.
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