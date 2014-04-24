Прототип Audi Q7 уже выехал на Нюрбургринг
24 апреля 2014, 14:59ОбществоРОман БОТов
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Прототип Audi Q7 второго поколения проходит тестовые испытания на гоночной трассе в Нюрбургринге. Изначально предполагалось, что новинка появится уже к концу 2014 года, но в связи с серьезной доработкой конструкции автомобиля, его премьера пройдет, скорее всего, лишь в начале 2015 года. Причиной задержки стал тот факт, что новый Q7 будет первым автомобиль концерна Volkswagen Group, который построен на новой платформе MLB, так называемой MLB Evo.
Платформа представляет собой эволюцию нынешней, которая должна стать легче за счет использования других материалов в конструкции. На новой платформе появивится возможность создать гибридный вариант нового Q7. Благодаря использованию в конструкции автомобиля алюминиевых и композитных деталей, немецким инженерам удалось облегчить автомобиль на 300 кг.Что касается агрегатов, то новый Audi Q7 будет оснащаться прежними 3,0 -и 4,0 -литровыми бензиновыми моторами TFSI, 3,0-литровым дизелем и новой гибридной силовой установкой.
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