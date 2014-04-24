Прототип Audi Q7 уже выехал на Нюрбургринг

Платформа представляет собой эволюцию нынешней, которая должна стать легче за счет использования других материалов в конструкции. На новой платформе появивится возможность создать гибридный вариант нового Q7. Благодаря использованию в конструкции автомобиля алюминиевых и композитных деталей, немецким инженерам удалось облегчить автомобиль на 300 кг.Что касается агрегатов, то новый Audi Q7 будет оснащаться прежними 3,0 -и 4,0 -литровыми бензиновыми моторами TFSI, 3,0-литровым дизелем и новой гибридной силовой установкой.