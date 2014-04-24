Российские ученые нашли способ продлевать жизнь человека до 150 лет

Биолог Алексей Москалев из Сыктывкара и группа его коллег из МФТИ (Московского физико-технического института) разработали алгоритмы компьютерного анализирования генетических данных, которые позволяют подобрать индивидуальное лечение и значительно продлить человеку жизнь. Основной целью исследования было создание алгоритма подбора индивидуальной программы химиотерапии для раковых больных, и к этой цели исследователи тоже успешно движутся. Статья, описывающая новую методику борьбы с онкологическими заболеваниями, была опубликована в международном научном журнале по генетике Frontiers in genetics и имела огромный успех у мировой медицинской общественности.

Поиск препаратов, способных продлевать человеческую жизнь, автоматизированный при помощи компьютерного алгоритма, заинтересовал крупные фармакологические компании. Разработка Москалева и его коллег Антона Буздиным и Алекса Жаворонкова легла в основу проектов двух крупных биомедицинских фирм, InSilico Medicine Inc. (США) и Pathway Pharmaceuticals (Гонконг). Основное направление деятельности этих компаний - борьба со старением на молекулярном уровне, продление жизни и поиск оптимальных решений при терапии рака. Основной упор, как и российские исследователи, эти компании делают на индивидуальный подход к конкретному пациенту и компьютеризацию.

Не имеющая аналогов компьютерная платформа «ОнкоФайндер» (OncoFinder), созданная россиянами и внедряемая американской и гонконгской фармакологическими компаниями позволяет на молекулярном уровне выявить причины образования опухоли, и подобрать оптимальный химиопрепарат для таргетного лечения.

Исследования группы ученых продолжаются.