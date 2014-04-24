«Ростелеком» запустит национальный интернет-поисковик до конца мая

«Спутник» - это поисково-сервисный портал, построенный вокруг сервисов, облегчающих жизнь человека. С этим направлением наша компания связывает развитие своего бизнеса в будущем передает слова вице-президента «Ростелекома» «Интерфакс».

По словам Басова, речь идет о работе с «тяжелым контентом», включая видео, онлайн-сервисы в различных нишах, которые менее монетизированы современным интернет-бизнесом, поскольку «там меньше денег».

Реализацией проекта национального интернет-поисковика занимается ООО «Спутник». О планах «Ростелекома» по созданию национального интернет-поисковика стало известно в октябре прошлого года. Тогда газета «Ведомости» со ссылкой на не названого сотрудника госоператора сообщала, что идея создания нового поисковика возникла у «Ростелекома» около трех лет назад, и за прошедшее время на проект потратили 20 млн долл.