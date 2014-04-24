Тагильчане не верят своим глазам: снег выпал в конце апреля
24 апреля 2014, 10:40Общество
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Конечно, жители города давно привыкли к непредсказуемой погоде, но нынешние условия могут стать причиной серьезных проблем, ведь большая часть автомобилистов уже «переобули» свои авто.
Синоптики, напомним, прогнозировали сильный ветер с 23 по 25 апреля. Кроме того, ожидались и сильные осадки – дождь со снегом, которые стали причиной появления гололеда. Ухудшение автодорожных условий, увеличение аварийности – это лишь малая часть последствий обрушившихся осадков. Тагильчане, будьте осторожны на дорогах!
Как сообщили TagilCity.ru в МУП «Тагилдорстрой», фреза сегодня продолжает работать на том же участке – проспект Мира от улицы Горошникова и до проспекта Строителей. Сообщается, что снег убирать подрядчики не будут: с 15 апреля наступил летний период, а зимнее содержание дорог закончилось.
Добавим, что потепление ожидается на конец апреля и начало мая.
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