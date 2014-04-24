Тагильчане не верят своим глазам: снег выпал в конце апреля

Синоптики, напомним, прогнозировали сильный ветер с 23 по 25 апреля . Кроме того, ожидались и сильные осадки – дождь со снегом, которые стали причиной появления гололеда. Ухудшение автодорожных условий, увеличение аварийности – это лишь малая часть последствий обрушившихся осадков. Тагильчане, будьте осторожны на дорогах!

Как сообщили TagilCity.ru в МУП «Тагилдорстрой», фреза сегодня продолжает работать на том же участке – проспект Мира от улицы Горошникова и до проспекта Строителей. Сообщается, что снег убирать подрядчики не будут: с 15 апреля наступил летний период, а зимнее содержание дорог закончилось.