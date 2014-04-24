Тагильчанка стала «заложницей» Газели: паркуюсь как хочу или двор из машин (ФОТО)

Эта тема никогда не потеряет своей актуальности, поскольку число автомобилей в нашем городе только растет (ежедневно регистрируется около 150 авто), а число мест для парковок уменьшается.

Однажды утром, выходя из подъезда, тагильчанка оказалась «заложницей» Газели. Она не смогла протиснуться между дверью и Газелью, которая припарковалась очень близко к подъезду. Самое интересное, что такая стоянка, по словам Ксении, продлилась более 5 минут. В паблике «Типичный Тагильчанин» она разместила следующие фото:

Фото из паблика «Типичный Тагильчанин»

Во дворе с местами для парковок очень туго, на фото просто не видно, и мест практически не было. Думаю, сложно было не заметить загрузку/разгрузку груза, гуляя в квартале 20-25 минут сообщает пользовательница в паблике «Типичный Тагильчанин».

В группе комментаторы оживленно спорили, кто же в этой ситуации прав – водитель, который, возможно, разгружал авто, или молодая мама, которая испытала трудности с передвижением у подъезда. Сколько людей – столько и мнений, но ясно одно – всему виной отсутствие нормальных парковочных мест. Вот еще несколько примеров подобной парковки:

Фото из паблика «Типичный Тагильчанин»

Конечно, во многих дворах, необорудованных парковками, соседи по-дружески договорились между собой о местах. Однако чаще всего такая договоренность противоречит здравому смыслу: машины стоят на детских площадках, либо на газоне (особенно это видно в летний период), либо на тротуаре, вызывая негодование жителей дома. Однажды тагильчанин поделился на форуме TagilCity.ru следующей историей:

Мне позвонили из администрации города, вызывают чтобы наложить штраф за парковку - на так называемом газоне. Я ставлю машину возле своего дома, как и все владельцы авто. Дом строился лет 40 назад, специальных мест для парковки авто нет и не было, даже предусмотрено. Тогда и машин-то столько не было. Так вот, все ставят машины напротив дома на глинистой почве, ни асфальта, никаких газонов тем более там нет. Ну, растут деревья и под ними травка, а вокруг грязь и лужи. И вот это предъявляют, как парковку «на газоне».

Тагильчанам знакомы случаи, когда во время зимы дорожники не могли нормально расчистить проезжую часть из-за припаркованных вдоль нее авто. И только после заявления от ГИБДД о том, что автомобили будут увозить на эвакуаторе, водители сделали вывод. Такая мера была озвучена и перед Эстафетой Олимпийского огня. А на Тагилстрое у проходной НТМК и УВЗ эвакуаторы регулярно забирают неправильно припаркованные авто.

Фото из паблика «Типичный Тагильчанин»

Известно, что во многих европейских странах бесплатные парковки – дело редкое. Все автомобили обычно прячут «под землю» в парк-хаузы. Эти же строения спасают дворы от массовой парковки вдоль домов. Нарушители, припарковавшиеся в неположенном месте, рискуют вызволять свое авто со штрафстоянки. Интересно, что в Европе такого понятия, как «дворовая парковка» вообще нет. Плюс ко всему, там очень развит городской транспорт и доставка, так что острой необходимости в личном авто нет.

Очевидно, что в Тагиле проблемой тоже озадачены, но решить ее пытаются уже не один год. Так, новые дома и микрорайоны, которые у нас возводят, уже продуманы с этой точки зрения - дворы спроектированы «с учетом мнения автолюбителя».