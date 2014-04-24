Тагильские депутаты комиссии по ЖКХ обсудили очередную корректировку бюджета
Комиссия по городскому и жилищно–коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы рассмотрела очередную корректировку бюджета. Наибольшее количество вопросов вызвала сумма в 168 млн рублей, направленная на выполнение муниципального задания вновь созданного бюджетного учреждения «Центр обслуживания зданий и помещений».
Председатель комиссии Андрей Галахов напомнил, что для целей обслуживания муниципальных учреждений в Нижнем Тагиле уже создана Городская управляющая компания и попросил уточнить, не будут ли два учреждения дублировать функционал друг друга, сообщает пресс–служба городской думы. По словам начальника финансового управления администрации города Алексея Бурдилова, действительно, первоначально планировалось, что ГУК сможет обслуживать школы и детские сады, однако практика прошлого года показала, что все виды ремонтных работ могут быть проведены только на конкурсной основе, а победить во всех тендерах невозможно. Поэтому сегодня Городская управляющая компания будет заниматься содержанием многоквартирных домов, а бюджетными учреждениями — на принципах муниципального задания — МБУ «Центр обслуживания зданий и сооружений».
В первую очередь предметом деятельности нового учреждения станет обслуживание и ремонт инженерных систем, аварийно–диспетчерское обслуживание зданий, поверка приборов учета, а также взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в части оплаты потребленных ресурсов.
Основной ошибкой управляющих компаний чаще всего является отчетность. На сайте budgetnik.ru можно найти много полезной информации о бухгалтерской отчетности, сроках хранения документов и других данных, нужных любому бухгалтеру. Несоблюдение требований часто ведет к крупным штрафам, поэтому их нужно знать наизусть.