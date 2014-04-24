Тагильские депутаты комиссии по ЖКХ обсудили очередную корректировку бюджета

Председатель комиссии Андрей Галахов напомнил, что для целей обслуживания муниципальных учреждений в Нижнем Тагиле уже создана Городская управляющая компания и попросил уточнить, не будут ли два учреждения дублировать функционал друг друга, сообщает пресс–служба городской думы. По словам начальника финансового управления администрации города Алексея Бурдилова, действительно, первоначально планировалось, что ГУК сможет обслуживать школы и детские сады, однако практика прошлого года показала, что все виды ремонтных работ могут быть проведены только на конкурсной основе, а победить во всех тендерах невозможно. Поэтому сегодня Городская управляющая компания будет заниматься содержанием многоквартирных домов, а бюджетными учреждениями — на принципах муниципального задания — МБУ «Центр обслуживания зданий и сооружений».