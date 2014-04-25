В Renault начали тесты быстрейшего переднеприводника Нюрбургринга
Компания Renault приступила к испытаниям новой версии хот-хэтча Megane RS, которая позволит французам вернуть себе звание производителя быстрейшей переднеприводной модели Нюрбургринга. Тесты хэтчбека проходят на «Северной петле». Шпионские фотографии новинки опубликовало издание Autocar.
Никакой информации о силовой установке очередной модификации Megane RS, которая будет представлена через два месяца, пока нет. Известно лишь, что тестовый автомобиль отличается от уже продающейся версии модели уменьшенным дорожным просветом, новыми легкосплавными колесными дисками, а также более производительными тормозными механизмами.
Впервые о том, что в Renault планируют создать модель, способную побить нынешний рекорд прохождения «Северной петли» для переднеприводных автомобилей, стало известно в середине апреля. Тогда французы опубликовали тизер, на котором присутствовала надпись #UNDER8, а также логотипы производителя шин Michelin, выпускающей выхлопные системы фирмы Akrapovic, поставщика элементов подвески Ohlins и производителя хронографов B.R.M.
Позже компания Renault опубликовала еще один тизер модели. На изображении была показана часть заднего бампера хот-хэтча Megane RS с выхлопной системой от Akrapovic.
На сегодняшний день быстрейшей переднеприводной моделью Нюрбургринга является 280-сильный хот-хэтч Seat Leon Cupra последнего поколения. Испанская модель проехала «Северную петлю» за 7 минут 58,44 секунды, улучшив примерно на девять секунд предыдущий рекорд, принадлежавший Renault Megane 265 Trophy.