В Renault начали тесты быстрейшего переднеприводника Нюрбургринга

Никакой информации о силовой установке очередной модификации Megane RS, которая будет представлена через два месяца, пока нет. Известно лишь, что тестовый автомобиль отличается от уже продающейся версии модели уменьшенным дорожным просветом, новыми легкосплавными колесными дисками, а также более производительными тормозными механизмами.

Впервые о том, что в Renault планируют создать модель, способную побить нынешний рекорд прохождения «Северной петли» для переднеприводных автомобилей, стало известно в середине апреля. Тогда французы опубликовали тизер, на котором присутствовала надпись #UNDER8, а также логотипы производителя шин Michelin, выпускающей выхлопные системы фирмы Akrapovic, поставщика элементов подвески Ohlins и производителя хронографов B.R.M.

Позже компания Renault опубликовала еще один тизер модели. На изображении была показана часть заднего бампера хот-хэтча Megane RS с выхлопной системой от Akrapovic.