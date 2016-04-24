В Свердловской области перестало работать интерактивное ТВ от «Ростелеком» (ФОТО)
24 апреля 2016, 11:48ОбществоТимофей Данилов
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Со вчерашнего дня многие клиенты «Ростелекома» на Среднем Урале жалуются на то, что у них перестало работать интерактивное ТВ. В техподдержке уральского филиала российского провайдера заявляют, что причина сбоев известна, сейчас ведутся работы по их устранению.
С субботы свердловские клиенты «Ростелекома» столкнулись с проблемой подключения к интерактивному ТВ.
Вместо любимых телепрограмм, на экране «выскакивает» ошибка:
По словам клиентов «Ростелекома», оператор обещал решить проблему с подключением еще вчера к вечеру. Однако интерактивное ТВ не работает до сих пор.
Добрый день. На текущий момент ведутся работы на оборудовании оператора. От лица компании приношу извинения за доставленные неудобства заявляет оператор техподдержки.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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