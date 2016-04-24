В Свердловской области перестало работать интерактивное ТВ от «Ростелеком» (ФОТО)

С субботы свердловские клиенты «Ростелекома» столкнулись с проблемой подключения к интерактивному ТВ.

По словам клиентов «Ростелекома», оператор обещал решить проблему с подключением еще вчера к вечеру. Однако интерактивное ТВ не работает до сих пор.