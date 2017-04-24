Аренда экскаватора и разработка траншеи: комплексные строительные услуги

Услуги компаний, которые связаны со сферой строительства, сегодня пользуются особым спросом. В крупных и средних городах, на частных участках — везде сейчас возводятся объекты разных масштабов. И в этой области без специалистов никак не обойтись. А еще перед строительством часто нужно демонтировать старые сооружения, а после всех работ убрать мусор. Хорошо, если всеми этими задачами занимается одна компания. Это позволяет экономить время и деньги, тратить меньше сил на поиски подходящего исполнителя. В таком направлении работает фирма Ковчег и некоторые другие организации.

Какой набор услуг предлагается клиентам?

В этой сфере обычно выбираются самые востребованные услуги. К ним относятся:

Строительные работы, среди которых земляные, буровые, монолитные. В этой же категории обустройство распорных конструкций, демонтаж ненужных построек, чистка и создание прудов, пожарных водоемов и многое другое. Озеленение и обустройство территорий. К озеленению относится не только традиционная посадка деревьев и кустарников, разработка газонов. Более редкая, но все же востребованная услуга, — украшение крыш живыми насаждениями. Под благоустройством территорий понимаются: асфальтирование площадок, укладка дорожек плиткой, создание системы полива, декоративных фонтанов, монтаж освещения и т. д. Специалисты не только предложат выполнить все услуги, но и создадут проект ландшафтного дизайна под конкретную задачу. Вывоз мусора и снега. Мусор может быть строительным, который остается сразу после выполнения разных работ, а может быть обычным — тот, что накопился за время работы или проживания на определенном месте. С любой задачей специалисты справляются максимально быстро. Аренда спецтехники. Одна из самых востребованных услуг в этой сфере — аренда экскаватора. Эта техника отличается универсальностью, маневренностью, большим разнообразием моделей. Но компании, которые работают в таком направлении, предлагают и другие варианты специальных машин: грейферы, грейдеры, бульдозеры, катки, автокраны, манипуляторы и т. д.

Преимущества комплексного подхода очевидны. Клиент имеет возможность сотрудничать с компанией по разным вопросам, налаживая прочные партнерские связи. Это не только делает сотрудничество надежным, но и позволяет значительно экономить — ведь постоянным заказчикам доступны бонусы и особые условия. А еще комплексный подход предполагает, что у компании мощная материально-техническая база, большая команда специалистов. Это все позволяет заменять работников и технику, если вдруг произошла непредвиденная ситуация. С любой поломкой вопрос решается моментально. Многие услуги друг друга дополняют. Так, если клиенту нужно взять в аренду технику для подготовки площадей к озеленению, будет проще сразу заказать работу озеленителей. Они уже приедут с нужной техникой, а до этого разработают весь проект от начала и до конца.

Что нужно учитывать при заказе услуг?