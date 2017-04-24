Что представляет собой PEST-анализ и расчет точки безубыточности

Точка безубыточности позволяет получить представление о необходимой выручке или объеме выпуска продукции (со 100% реализацией), при которых будут полностью покрыты все затраты. Ее можно рассчитать по нескольким формулам, в зависимости от имеющихся входных данных и информации, которую требуется получить.

Для расчетов нужны следующие цифры:

затраты постоянные (Зпост). Аренда объекта, налоги, амортизация, платежи по кредитам, зарплаты штатному персоналу и другие расходы, которые будут присутствовать независимо от производства;

затраты переменные (Зпер). Расходы, связанные с производством 1 ед. продукции (услуги). Могут включать в себя материалы, доставку (в том числе к месту реализации готовой продукции), оплату сдельного труда, ресурсы (газ, электричество, вода, топливо, прочие ГСМ);

выручка при реализации 1 единицы товара, услуги (В). Сумма, которую получает предприятие, продав 1 продукт или выполнив комплекс работ;

маржинальный доход (Q). Разница между выручкой за единицу товара и переменными затратами (Q = В – Зпер).

В зависимости от того, для чего требуется точка безубыточности формула может выглядеть следующим образом:

денежный эквивалент. Для определения минимальной выручки BEPден. = В * Зпост / (В – Зпер) = В * Зпост / Q;

натуральный эквивалент. Для определения минимального количества выпускаемой продукции BEPнат. = Зпост / (В – Зпер) = Зпост / Q.

Особенности и назначение PEST-анализа

PEST-анализ представляет собой удобную методологию для анализа внешней среды компании. Он позволяет оценить рыночные тенденции, выявить угрозы, осуществить планирование ведения деятельности. PEST-анализ составляется на 2-5 лет с периодической корректировкой данных. Чаще всего он представляется в виде матриц, в которых отражаются:

учитываемые факторы;

возможные последствия;

предпочтительные действия.

Например, платежеспособный спрос может увеличиваться или уменьшаться. В связи с этим принимаются соответствующие действия – расширение производства, увеличение объемов выпуска или формирование предложений, предоставляющих возможность сохранить доходы компании при падении потребительских возможностей.

PEST – это аббревиатура, подразумевающая разделение внешних факторов влияния на 4 основных источника:

(P) политический. Законодательство, выборы, смена режима, правящей партии, инициативы правительства;

(E) экономический. Доходы населения, развитие банков, темпы роста экономики, безработица, инфляция;

(S) социальный. Демография, уровень жизни, влияние СМИ, смена приоритетов.

(T) технологический. Появление новых материалов, патентов, технологий. Инновации в сфере производства, ориентация на перевооружение.