Две фуры контрафактного алкоголя изъяли силовики в Верхней Пышме (ФОТО)
24 апреля 2017, 10:40Общество
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В Верхней Пышме оперативники Управления ФСБ по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального ОБОП и УЭБиПК накрыли склад с контрафактным алкоголем.
Склад находился в ангаре в промышленной зоне рядом с местным кладбищем. В помещении также были найдены поддельные акцизные марки, этикетки и крышки с фирменными гравировками. Общее количество изъятого контрафакта составило две автофуры.
Сейчас правоохранители занимаются установлением точек сбыта «паленого» алкоголя, пишут «Вечерние Ведомости».
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Фото: «Вечерние Ведомости»
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