Лжегазовики обманывают жителей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области
В Свердловской области началась волна обмана населения лжегазовиками. Группа людей ходит по квартирам и представляется работниками газовой службы, осуществляет якобы проверку оборудования и берет за это деньги.
Злоумышленники вычисляют дома, в которые планируют придти с проверкой настоящие работники газовой службы. Исправляют в объявлениях дату на более раннюю и проводят поквартирный обход.
Случаи мошенничества зафиксированы в Первоуральске, где лжегазовики собрали по 2,5 тыс. руб. с каждой квартиры. Стоит заметить, что проверка непрофессионалами может быть опасна не только материальными потерями, но и привести к сбою в работе газового оборудования.
Аналогичные случаи произошли в Нижнем Тагиле и в Каменске-Уральском. Жертвами мошенников в основном становятся пенсионеры.
Отметим, что работники газовой службы при себе имеют удостоверение «ГАЗЭКС» с печатью и фотографией сотрудника, при осуществлении работ выдают квитанцию, никогда не требуют оплатить услуги на месте. О проводимых проверках можно узнать по тел. 104 с мобильных телефонов и 04 со стационарных.
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