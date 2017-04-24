Лжегазовики обманывают жителей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области

Злоумышленники вычисляют дома, в которые планируют придти с проверкой настоящие работники газовой службы. Исправляют в объявлениях дату на более раннюю и проводят поквартирный обход.

Случаи мошенничества зафиксированы в Первоуральске, где лжегазовики собрали по 2,5 тыс. руб. с каждой квартиры. Стоит заметить, что проверка непрофессионалами может быть опасна не только материальными потерями, но и привести к сбою в работе газового оборудования.

Аналогичные случаи произошли в Нижнем Тагиле и в Каменске-Уральском. Жертвами мошенников в основном становятся пенсионеры.

Отметим, что работники газовой службы при себе имеют удостоверение «ГАЗЭКС» с печатью и фотографией сотрудника, при осуществлении работ выдают квитанцию, никогда не требуют оплатить услуги на месте. О проводимых проверках можно узнать по тел. 104 с мобильных телефонов и 04 со стационарных.