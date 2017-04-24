Подпольное казино накрыли полицейские на Юго-Западе Екатеринбурга (ФОТО)
24 апреля 2017, 09:30Общество
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24 апреля ночью правоохранители совместно с активистами выявили и пресекли незаконную деятельность подпольного казино, располагавшегося в одном из коттеджей на Юго-Западе столицы Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, один из общественников проник на территорию казино под видом игрока. Он обнаружил, что здание оборудовано покерными столами, рулеткой и игровыми автоматами.
Мужчина подал сигнал правоохранителям, которые провели операцию, в ходе которой задержали организаторов игорного заведения и игроков.
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Фото: Е1
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