Проверка двора в Екатеринбурге длилась три часа из-за сообщения об обнаружении гранаты
24 апреля 2017, 09:10Общество
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В столице Урала накануне спецслужбы были вызваны по факту обнаружения подозрительного предмета.
Сюжеты: Екатеринбург
Проверка территории длилась порядка трех часов.
Предмет опасности не представлял, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
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