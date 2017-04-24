Тагильские школьники изучают историю пожарной охраны города (ФОТО)

Инициаторами и организаторами стали сотрудники отдела надзорной деятельности, музея пожарной охраны 9-го отряда и Дворца детского и юношеского творчества. Мероприятие было проведено в рамках празднования Дня пожарной охраны и Дня победы.

Прежде всего школьникам рассказали о тагильчанке Марии Георгиевне Белоус. В годы войны она была водителем пожарного автомобиля.

Ребята в процессе подготовки к конкурсу узнали о тех, кто в годы Великой Отечественной войны был на фронте, и тех, кто защищал города от пожаров.

Заслуживающей внимания была работа о тагильском пожарном Юрии Михайловиче Согрине – он внес большой вклад в историю пожарной охраны города Нижний Тагил и в создании музея пожарной охраны. Сегодня он является членом Российского союза писателей – пишет книги о пожарных и пожарной охране, ведет активную пропагандистскую деятельность. А ещё ребята из школы №36 в Нижнетагильском городском историческом архиве нашли документ 1940 года, свидетельствующий об организации в городе добровольного пожарного общества рассказали в ГУ МЧС по региону.

Перед тем, как подать заявку на конкурс, ребята выступали со своими работами в своих учебных заведениях. Мероприятие, добавим, станет ежегодным.